John Hamilton április 30-án, szombaton töltötte be a 105. életévét, és úgy véli, hosszú életének titka, hogy rendszeresen jár edzőterembe. Az idős férfi az évek előrehaladtával nem vett vissza tempóból, sőt hetente ötször 90 perces edzéseket végez. John Hamilton nyugalmazott őrnagy, második világháborús veterán, akit annak idején Dunkerque-ből evakuáltak, egészen mostanáig mindennap pumpálja a vasat. A brit dédnagyapa, aki öt évvel ezelőtt még egy evezési világrekordot is megdöntött, figyelemre méltó formában van, és úgy véli, hogy egészsége egyre jobb. Minden hétköznap reggel 8 órakor érkezik a helyi edzőterembe, és olyan kimerítő edzésprogramot hajt végre, amitől sok, feleannyi idős embernek is elakadna a lélegzete. Egy tipikus edzésen 20 percet tölt kerékpáron, 15 percet futópadon, súlyokat emel, majd 400 hasprést végez.

13 Galéria: John Hamilton nyugalmazott őrnagy edzés közben Fotó: Tom Wren / SWNS.com / Northfoto