Fotó: Rich Polk / Getty Images Hungary

James Gunn érezhetően mindent beleadott az utolsó marveles alkotásába, melynek történetbéli elemei, látványvilága és karakterei egyaránt összhangban voltak. A zseniális rendezőnek feltehetően A galaxis őrzői: 3 lesz az utolsó alkotása az MCU-ban, miután a Disney 2018-ban menesztette korábbi, 2008 és 2012 között publikált ízléstelen twitteres posztjai miatt. Az őrzők harmadik felvonása egyben egy búcsú is, melyben a direktor Mordály történetét teszi meg középpontnak, akiről végre megtudhatjuk, miért mindig olyan mogorva, indulékony, és mit rejteget a múltjával kapcsolatban.

Gunn a közösségi oldalán most több részletet is megmutatott a forgatási munkálatokról, melyek közül egyértelműen Chris Pratt életnagyságú babája volt a legizgalmasabb. Láthatóan a színész is alig akart hinni a szemének, mikor az ájult önmagát vette kézbe, olyan hihetetlenül valósághűre sikeredett a kellék. A speciális effektesek és sminkesek elképesztő munkát végeztek, ugyanis a filmben senki sem mondaná meg, hogy nem Prattet láthatjuk valójában.