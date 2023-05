Az énekesnő OnlyFans-karrierje ezennel véget ért, mert nem akarta, hogy elfajuljanak a dolgok. Inkább a zenélésből szeretne megélni.

Mozgalmas időszak elébe néz Bencsik Tamara. A Megasztár egykori felfedezettjének rengeteg fellépése van, amit részben annak köszönhet, hogy beindult az esküvőszezon. Külföldre is hívják fellépni, úgyhogy rengeteget fog utazni.

– újságolta az RTL Reggeli című műsorában Bencsik, aki OnlyFans-karrierjéről is beszélt.

Őszinte leszek. Bejött a pandémia, úgyhogy nekünk semmi munkánk nem volt az énekléssel kapcsolatban, és valamit ki kellett találni. Úgy voltam vele, hogy a nyuszis magazin után szabadon. Én ezt be is reklámoztam, és egész jól be is indult. Voltak olyan cuki kis kérések, amikre nemet kellett mondanom. Mondtam magamban, odáig azért nem fajulnak a dolgok