Rúzsa Magdit nemrég arra a megtisztelő feladatra kérték fel, hogy Ferenc pápa Budapestre érkezésekor a Camino, Krisztus a jövőnk címet viselő alkotást énekelje el, ami a pápalátogatás hivatalos dala. Az énekesnő most viszont már egy közös családi fotót osztott meg az újvidéki látogatásukról, ahová az egy évvel ezelőtt született hármas ikreit is elvitte. A fotó mellett szülőhazájáról is közzétett egy írást, melynek egy részlete így szól:

„Mégiscsak van valami ebben a vajdasági levegőben, létben, ami megbabonáz újra és újra, a maga szomorú, olykor meg vidám múltjával együtt. Sose hittem volna, hogy könnybe lábadt szemmel fogom majd megmutatni a gyerekeimnek ezt a naplementét, ami csak itt van a világon egyedül. S közben nézem az arcukat, s látom bennük a Krivajban békászó kicsi Magdit, meg a Horgász-szigeten betyárkodó kicsi Vilit. Aztán összemosódik előttem a kép, és elcsuklott hangon mondom: No, itt született anya meg apa” – írta hosszabb posztjában Rúzsa Magdi, melyet ide kattintva tekinthet meg.