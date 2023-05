Mint azt korábban mi is megírtuk, Demcsák Zsuzsa még tavaly októberben jelentette be, hogy elválik külföldi származású férjétől, akit még a 2019-es Ázsia Expressz forgatásán ismert meg. Kezdetben csak a közös posztok fogyatkoztak meg, annak nem volt jele, hogy bármi gond lenne a házasságukkal. A TV2 műsorvezetője korábban arról is beszélt, hogy válása óta a családjában lelt támaszra, szülei mellett a lánya és a fia segített neki átvészelni a nehéz időszakot. Demcsák Zsuzsa anyák napja alkalmából pedig most édesanyjának mondott köszönetet, aki egész élete során nagy támasza volt.

„Amikor ezeket a gyerekkori képeimet nézem, akkor érzem igazán, mit is kaptam Tőled, Édesanyám! A hit, a támogatás, az értő kritika, a feltétel nélküli szeretet, a bizalom, az erő és még sorolhatnám. Amelyek nélkül nem tudnám ugyanezt megadni az én gyerekeimnek, akiknek csodálatosabb nagymamájuk vagy! Köszönöm!” –írta anyák napi posztjában a műsorvezető, aki néhány múltbéli képet is megosztott magáról.