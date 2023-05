Mint azt mi is megírtuk, tavaly nyáron szemfüles járókelők vették észre az első randijukon Sáfrány Emesét és TNT Intit, azaz Zuber Krisztiánt. A sztárpár kapcsolata hamar komolyra fordult, közel egy évig tartott a románc. Viszont május elején Sáfrány bejelentette, hogy különválnak útjaik. A légtornász ezt követően lezártnak tekintette az ügyet, és Instagramján tudatta, hogy egyebet nem kíván nyilatkozni szakításukkal kapcsolatban, ám nem titkolja, hogy szépen váltak el a TNT zenekar dobosával. Az édesanya azóta munkájára és gyermekére fókuszál, akiről anyák napja alkalmából most egy képet is megosztott.

Életem legnagyobb boldogsága te vagy, kisfiam. Hihetetlen, hogy 1,5 hónap, és kétéves leszel

– olvasható Sáfrány Emese posztjában.