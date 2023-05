Különös fotók láttak napvilágot a sminkmogulról.

Kihidrogénezett szemöldökkel, szőke parókában állt kamera elé Kylie Jenner. A Keeping Up With The Kardashians című reality sztárja a legújabb Jean Paul Gaultier divatkampány, a Flowers kedvéért válltalta az extrém átalakulást.

A Women's Wear Daily azt írja: a kétgyermekes édesanya a fotókon egy modern sellőt testesít meg, de az illúziókeltő ruhákat, amelyeket visel, virágok ihlették.

A valóságshow-sztár nem először dolgozik a divattervezővel: a MET-gálán is az ő ruhájában láthattuk