Mint arról korábban beszámoltunk, Kovács Áronra 4 évvel ezelőtt újra rátalált a szerelem, amikor megismerte a nála 25 évvel fiatalabb kedvesét. Kapcsolatuk hamar komolyra fordult, új szerelme a műsorvezető gyerekeivel is remekül kijön. Kovács Áron márciusban nagy örömmel jelentette be, hogy 50 évesen ismét apai örömök elé néz. A szerelmesek a jelek szerint nem is vártak sokat a dologgal, és kimondták a boldogító igent, az esküvőjükről pedig egy fotót is közzétettek, amelyet ide kattintva tekinthet meg.

(via Blikk)