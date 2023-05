Medveczky Ilona után egész életében bomlottak a férfiak, mostanra azonban egyedül maradt a revükirálynő. A hosszú pályafutást magának tudható táncosnő a világ számos pontján fellépett, megjárta New Yorkot, és még Hollywoodban is hívták, de mégsem maradt külföldön. Jelenleg a szeretett kutyái teszik teljessé a 81 éves táncművész mindennapjait, aki most karrierjéről és magánéletéről osztott meg gondolatokat.

„Tőlem mindig féltek a férfiak! A nők irigykedtek rám – nem gondoltak bele, mennyi lemondással járt az életem. Engem egy férfiban mindig a jelleme, a tehetsége, az esze érdekelt, nem a bankszámlája vagy az ágybéli virtuozitása. Hil­de­brand István operatőrbe az Egy magyar nábob forgatásán lettem szerelmes, ám ő családot akart, gyereket, én viszont közöltem, hogy nem hagyok fel a tánccal. 1974-ben névházasságot kötöttem Európa ötödik leggazdagabb német nemesi családjának tagjával, egy saját neméhez vonzódó Turn und Taxis herceggel, cserébe százezer dollárt fizettem neki az osztrák állampolgárságomért. Egy napig se laktunk együtt, viszont sose váltunk el, így Wilhelm 2009-es halála óta hivatalosan is özvegy hercegné vagyok.”

– nyilatkozta Medveczky Ilona a Hot! magazinnak, amit a Bors szúrt ki. A művésznő az is elárulta, hogy élete során mindössze egyszer volt szerelmes, egyvalakivel élt közös fedél alatt, és csak egyszer házasodot meg.

Bár számos kiváló férfi kérte meg a kezem, ragaszkodtam a függetlenségemhez. Haláláig csak Nagy Richárdot becsültem, aki 25 évig volt a társam. „Papa” itt élt velem, de külön hálószobában, külön emeleten. Ma is hiányzik. Csodás ember volt: nagyvonalú, jólelkű, becsületes, toleráns, okos. Sose volt konfliktusunk, a tenyerén hordott, mégsem keresem az utódját. Nem született férfi, akivel én szóba állnék!

– mondta.