A jelek szerint már háromgyermekes édesanya a szépségkirálynő.

Már világra is jöhetett Kulcsár Edina és G.w.M első közös gyermeke – legalábbis erről árulkodik az egykori szépségkirálynő körmösének redditezők által kiszúrt, érdekes Instagram-sztorija, amelyen egy rózsaszín, kövekkel kirakott cumi látható.

„Egy kis ajándék tőlem, a barátnőm babájának születése alkalmából” – olvasható a 24 óráig elérhető történetben, amelyet két másik meglepetés, egy "nyunyóka" és egy apró takaró fotója követett, mindkettőn az Amara névvel. Mint ismert, ezt a nevet választotta a sztárpár is kislányuknak, akinek érkezését még augusztusban, a Dancing with the Stars sajtótájékoztatóján jelentették be.

(via RTL)