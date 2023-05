Puskás-Dallos Bogi és párja, Puskás Peti március végén jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A házaspár Nők lapjának adott interjújának köszönhetően az is kiderült, hogy kisfiúval várandós az énekesnő. Alig egy hete már mindenki láthatta is, mekkora már Dallos Bogi pocakja, aki zenekarával a Duna Szerencse Szombat című műsorában lépett fel.

Szerepelek a Macskákban, és van az eladásban egy pillanat, amikor kiemelnek egy kismacskát egy kalapból, aki mindig valamelyik társulati tag gyereke. Amióta tudom, hogy gyerekünk lesz, megkönnyezem ezt a jelenetet. Alig várom, hogy a mi kisfiunkat is kihúzzák a kalapból

– mondta Puskás Peti, majd hozzátette: nem félnek a változástól és az új helyzettől, mert tudják, hogy a baba jó helyre érkezik.

„Babára vonatkozó reklámtevékenységet nem vállalunk. Valahogy ebben is szeretnénk megtalálni azt az arany középutat, hogy ne is titkoljuk, de ne is mutogassuk úton-útfélen a gyerekünket.” – tette hozzá Dallos Bogi.

