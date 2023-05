Úgy érezte, hosszabb lábakkal sikeresebb lehetne a szakmájában.

Minden vágya volt, hogy magasabb legyen, ezért egy kimondottan veszélyes és fájdalmas beavatkozásnak vetette alá magát egy 31 éves német modell. Theresia Fischer Ororszországban feküdt kés alá, mert ott nem tiltott ez az eljárás, és ott a legmegfizethetőbb is: úgy tudni, a szőkeség 124 ezer dollárt (42 millió forintot) költött a végtaghosszabbításra.

A műtét azért is fájdalmas, mert a csontok eltörésével jár: teleszkópos rudakat helyeznek el a törött csontok között, ezért a gyógyulás is hosszú ideig is eltarthat. Fischer egyébként 14 centivel lett magasabb.

Fischer, akit Németországban elsősorban a Celebrity Big Brother című műsorbanvaló szereplése miatt ismernek, azt állítja: sokkal több pénzt keres, mióta magasabb, a szerelem is rátalált és sokkal többen követik a közösségi médiában.

A rosszindulatú kommentelők sem kímélik: vannak, akik úgy vélik, a modell testképzavarral küzd, és segítségre szorul, mások szerint túlságosan aránytalan lett a testalkata.

