Fotó: YouTube

A 2018-as Meg - Az őscápával a Warner Bros. egy elképesztően valószerűtlen filmélménnyel örvendeztette meg a nézőket, ahol Jason Statham hozta a régóta megszokott akcióhős karakterét, de ezúttal nem rosszfiúknak kellett ellátnia a baját hanem egy hatalmas megalodonnak.

A Steven Spielberg 1975-ös A cápa című thrillerje óta sokadszorra elsütött óriásszörnyes koncepció viszont 530 millió dolláros bevétel hozott a stúdiónak. A sikeres fogadtatásnak köszönhetően azonnal zöld utat adtak a folytatásnak, amelyhez ráadásul Statham is visszatér. Folytatáshoz mérten emelik is a tétet: ezúttal nem egy, hanem mindjárt három, a legutóbbinál is méretesebb óriáscápát szabadítanak hősünkre.

Az augusztus 3-án a hazai mozikba kerülő film első előzetesét alább tekintheti meg: