Egy 24 éves színésznővel hozták hírbe a ValMar énekesét.

Hatalmas port kavart a hír, amikor csaknem két hónappal ezelőtt kiderült, hogy Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata zátonyra futott, a fiatal énekesek azt azonban nem tudatták, mi vezetett a szakításhoz. Azok a felvételek ugyanakkor, amelyeket közzétesznek a közösségi médiában, arról árulkodnak, hogy egyik fél sem kesereg, sőt: Tóth a kutyájával vigasztalódik, Marics pedig a barátaival tölti az idejét.

Az utóbbi időben azt is pedzegették, hogy Maricsra a szerelem is rátalált: előbb egy titokzatos modellel hozták hírbe, aki a ValMar egyik videóklipjében is feltűnt, mostanság azonban már arról lehetett hallani, hogy egy 24 éves színésznő, Kovács Gyopár a zenész új kiszemeltje.

A Bors szerint Kovács a Rising Star című tehetségkutatóban is szerepelt, valamint számos magyar sorozatban játszott. Jelenleg Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja.

Egyelőre azonban sem az énekes, sem a színésznő nem erősítette meg a hírt, miszerint egy párt alkotnának, vagy ismerkednének, az Instagram-felhasználók azonban a kommentek tanúsága szerint szinte biztosra veszik, hogy a fiatalok egymásra találtak, főleg, hogy Marics a színésznő több fotóját is lájkolta.