Mindenbe belevonják házikedvencüket.

Fotó: SophieGabriellaPhotography/ SWNS /Northfoto

Sokat vitatott kérdés, hogy vajon jó ötlet-e teljes jogú családtagként kezelni a kutyát, sok ebtartó azonban nem bírja megállni, hogy ne a négylábú kedvence legyen a legfontosabb az életében. Egy New Jersey-i házaspár például úgy van vele, hogy jobb, ha a kutyájuk hozza meg életük nagy döntéseit.

Erica és Frank Derise semmiből nem hagyja ki imádott golden retrieverét, a kétéves Beau-t. Oltárhoz is az eb kísérte őket, de ő volt az is, aki különlegessé tette a baba nemét felfedő bulijukat is.

Mindez teljesen hétköznapinak tűnhet, ám Derise-ék nem álltak meg ennyinél: születendő kisfiuk nevének kiválasztását is Beau-ra bízták. Miután sikerült három név mellett megállapodniuk – legjobban a Liam, az Andrew és a Frankie tetszett nekik –, azokat egy-egy teniszlabdára írták fel. A játékos kutyának aztán mindhármat eldobták, s megfogadták: azt a nevet választják, amelyik azon a labdán szerepel, amelyiket a golden retriever először visszahozza.

Első közös gyermekük így kapta a Frankie nevet.

Beau-nak minden fontos eseményen részt kell vennie. Úgy szeretjük, mintha a gyerekünk lenne. Ami a névválasztást illeti, nem tudtunk dönteni. Mindhárom név tetszett, ezért bíztuk a végső döntést a kutyánkra

