Megdőlni látszik Nagy Alekosz Kovács Kokó Istvánnal kapcsolatos története. A bokszoló ugyanis mindent cáfolt.

Mint ismert, Nagy Alekosz néhány nappal ezelőtt azt állította, hogy az 1990-es években együtt bokszolt Kovács Kokó Istvánnal a KSI-ben, ahol még az öltözőszekrényük is egymás mellett volt. Az egykori valóságshow-hős erről a Frizbi TV YouTube-csatornáján beszélt, szavai pedig az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívóhoz is eljutottak. Kovács azonban azt állítja, nem is nagyon tudja, ki az az Alekosz.

Az a helyzet, nagyjából arról sincs fogalmam, ki is az a Nagy Alekosz. Abban pedig biztos vagyok, hogy soha nem volt ilyen nevű szekrény szomszédom. És természetesen jól tudja, nem edzettem a KSI-ben

– üzente a Borsnak Svájcból az egykori ökölvívó.

Hogy a sztori itt-ott sántít, többeknek feltűnt. A lap kiemelte, Kokó 1985-ben kezdett kesztyűzni az EVIG SE színeiben, majd átigazolt a Vasashoz. A 1990-es években már kétszeres országos bajnok volt és ezüstérmes a világkupán, majd két éven át a Bundesligában, a TSC Boxring Berlin egyesületében szerepelt, azaz gyakorlatilag alig töltötte az idejét Magyarországon: egyik versenyről a másikra ment szerte a világban.

A ValóVilág negyedik szériájának győztese ezt nem hagyta szó nélkül. Szombat reggel a Facebook-oldalán reagált a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség korábbi főtitkárának.

„Kokóval rengeteg minden történt harminc év alatt. Legendákkal találkozott és kiválóbbnál kiválóbb sportolókkal csapott össze. Ült a világ tetején. Természetesen nem emlékezhet mindenkire, akivel annak idején együtt izzadt. Kokó a legnagyobb! Örömmel edzettem vele” – jegyezte meg a görög származású híresség.