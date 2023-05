Megvédte egy rajongóját.

Philadelphiai koncertje, egészen pontosan Bad Blood című száma közben szállt szembe egy biztonsági őrrel Taylor Swift, aki immáron hetek óta járja az Egyesült Államokat Eras turnéjával.

A szombat este történt esetről TikTok-poszt is készült, amely hamar bejárta az internetet. A videóban látható-hallható, ahogy Swift kiszúrja a színpadról az egyik nézőjével nem megfelelően viselkedő szekuritist, majd alaposan lehurrogja.

„Minden rendben vele! Nem is csinált semmit! Hé, hagyd abba, fejezd be!” – kiabált le a közönség soraiba a popsztár slágere refrénje alatt. Azt, hogy pontosan mit tett a lehurrogott biztonsági őr, nem tudni, mindenesetre a videót megosztó hölgy, valamint a többi, helyszínen lévő rajongó is arról számolt be, nagyon durván viselkedett velük a férfi egész este, többször fizikailag nyomta őket vissza a kordontól ahelyett, hogy rájuk szólt volna.

„Köszönöm az állóhelyesek nevében, hogy rászóltál arra a szekuritisra” – fogalmazott a posztot feltöltő TikTok-felhasználó.

(via PageSix)