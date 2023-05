Úgy tűnik, vége lehet kettejük szerelmének.

Nemrég felütötte a fejét az a hír, hogy a TV2 Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát című műsorában még együtt versenyző Nagy Alekosz és kedvese, Réka kapcsolata zátonyra futott. A sztárpár a közös mexikói kaland után ugyanis kikövette egymást az Instagramon, valamint a görög származású valóságshow-hős szíve választottja már a kettejük fotóit is eltüntette a közösségi oldalán. Emiatt persze beindultak a találgatások, hogy a hirtelen jött szerelmük ugyanilyen gyorsasággal érhetett véget. Alekosz most Facebookon szólalt meg a párkapcsolatáról terjengő pletykákra reagálva és elmondta az igazságot.

„A Frizbiben való interjúm után megszámlálhatatlan kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy akkor most Rékával hogyan. Kéremszépen. Rékával ugyanúgy. Kapcsolatunk jellege: speciális. A speciális kapcsolatok lényege, hogy nem lehet és nem is kell megfejteni őket. Ettől különlegesek és ettől speciálisak. Ettől működnek. Igen, bizony kvantumi szinten is. Sőőt! Szinte, csak ott” – kezdte Alekosz posztjában, majd így folytatta:

Hajdú Péter maga tett nyilatkozatot a rajtam látott evolúciós folyamatok változásáról, ami valóságos. Azontúl, hogy ez egy nagyon széles periféria, a nőkhöz való viszonyulásaimat is befolyásolja. Rékával szeretjük egymást. Ő szerelemmel, én meg vággyal és barátsággal. De néha, szerelemmel is. Amikor pressermusicaleket hallgatok, akkor én Rékára gondolok és arra, amit kivált belőlem

– fejtette ki a ValóVilág egykori győztese, végül hozzátette:

„Kamaszkoromnak szépemlékeit idézi föl mindez és ilyenkor szerelmes leszek belé. Hogy egy klasszik kapcsolathoz ez kevés? Lehet... Cserébe viszont működik. Boldogok vagyunk. Igen, speciálisan. Inkább leszek boldog egy estére... mint csalódott egy életen át”.