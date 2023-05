Hiába a dominikai álomnyaralás, hét hónap után véget ért a románc.

A Blikk úgy tudja, hogy hét együtt töltött hónap után istenhozzádot mondott egymásnak Lesi László, azaz L.L. Junior és a nála 18 évvel fiatalabb énekesnő, Dárdai Blanka, vagyis Brenka. A rapper és az X-Faktor felfedezettje, akik tavaly novemberben vállalták fel kapcsolatukat, már nem is követik egymást a különböző közösségi platformokon, s az énekesnő mostanra az összes közös képüket is letörölte oldaláról.

Korábban az énekesnő sem tagadta, hogy az idilli pillanatok mellett nekik is vannak nehézségeik a mindennapokban, s az is kiderült, hogy dominikai álomutazásuk során nem tudták kikerülni a problémáikat. Mint mondta, életük egy nehéz szakaszát élik most, külön-külön is vannak elintézendő dolgaik – utalva ezzel arra, hogy L.L. Junior a lánya, a két és fél éves Lili ideiglenes felügyeleti jogáért harcolt a bíróságon.

Már a kapcsolatuk eleje óta rengeteget veszekedtek, az utóbbi időben pedig különösen puskaporos volt közöttük a hangulat

– súgta meg a Blikknek egy, a párhoz közeli informátor, ám a lap szerint az is lehet, hogy csupán egy újabb átmeneti mosolyszünetről van szó.