Egy teljesen új formátumú társkeresőt láthatnak hamarosan az RTL képernyőin a nézők, a Celebrandiban ugyanis az eddigiektől eltérő módon hírességek keresik majd civil szerelmüket. A nyolc szingli sztár kilétét eddig rejtély fedte, most azonban két név lelepleződött: Frohner Fecó és Schumacher Vanda is a szereplők között lesznek.

A ValóVilág 11 háziasszonya nemrég Los Angelesbe költözött egy időre, de számtalan más helyen is megfordult már a világban, így számára fontos, hogy a kiszemeltje is szeresse a hasonló kalandokat.

„Amit én várok a páromtól, a leendőbeli kedvesemtől, az az, hogy ő is legyen annyira tisztában magával, illetve azzal, hogy mit szeretne az életben, mint amennyire én. Kell az is, hogy ne érezzem azt, hogy unatkozom mellette” – mesélte a Fókusznak Schumacher, hozzátéve: nincs zsánere, de elsődleges szempont, hogy meg tudja tartani szabadságát partnere mellett, ezt azonban ő is kölcsönösen biztosítja.

„Nekem fontos az, hogy egy férfira fel tudjak nézni, mert különben nem érzem magam biztonságban” – ismerte el a műsorvezető, aki úgy érzi, már készen áll egy komoly kapcsolatra.