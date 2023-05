Kételkedik az egykori hercegi pár szavaiban a színésznő.

Ahogy arról többször is írtunk, autósüldözésbe keveredett kedd este egy New York-ban tartott gálarendezvény után Harry herceg és Meghan Markle. Az egykori hercegi pár majd' két órán át menekült az őket követő lesifotósok kocsijai elől, szóvivőjük szerint csak a szerencsének köszönhető, hogy az incidensnek nem lett tragédia a vége – ráadásul nem csak a házaspár, de a többi autós, járókelő is veszélyben volt beszámolója szerint.

Harryéknek azonban nem mindenki hisz: először a helyi hatóságok közölték, szó sem volt száguldozásról, majd a médiában és a közösségi oldalakon bukkantak fel a szkeptikusok, akik szerint a kétgyermekes szülők csak kiszínezték a történetet, nem is voltak valójában akkora veszélyben.

Az utóbbiak táborát erősíti Whoopi Goldberg is, aki csütörtök este egy talkshow-ban olvasta fel a hírt, meglehetősen ironikus hangsúlyozással. A közönség soraiban többen el is nevették magukat a színésznő apró, kételkedő grimaszán.

„Azt hiszem a New York-iak tudják, hogyha lehetséges lenne New Yorkban az autós üldözés, minannyian odaérnénk időben a színházba” – közölte Goldberg, hozzátéve: nem vonja kétségbe azt, hogy a pár valóban küzd az agresszív paparazzikkal, de a közúti körülményeket nézve maximum Los Angelesben működhetett volna Harryék története, a keleti parti metropoliszban viszont még egy mentő sem tud normálisan haladni.