Imádnivaló felvételek készültek arról, hogy szeli a habokat a kisgyermek.

Csupán hároméves, de már édesanyjánál is jártasabb a szörfözésben a kis Krew Kent. A kisfiú egyéves volt, amikor szülei, a 26 éves Britnee és a 29 éves Connor először szörfdeszkára ültették, mely szemmel láthatóan már akkor is tetszett neki. Eleinte szülei segítségével lovagolta meg a hullámokat, körülbelül fél éve azonban elég bátor lett ahhoz, hogy egymaga is megpróbálja.

Azóta – anyja elmondása szerint – minden éjjel azért imádkozik, hogy a hullámok minél nagyobbak legyenek, hiszen mindig nagyon várja, hogy szörfözhessen. A család úgy látja, Krew egy született tehetség, ezért minden nap lemennek a strandra, hogy a kisfiú tovább csiszolhassa tudását.