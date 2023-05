Hiába halad előre a korban a fitneszszakértő, akkor sem tervez lassítani.

A Metal Lady nyugdíjas lett, ezzel együtt folyamatosan dolgozik, és a könyvírás gondolata is foglalkoztatja. A sokoldalú médiaszemélyiség ráadásul egy ideje új szerepben is kipróbálta magát, és most őszintén beszélt jövőbeli terveiről.

Ugyan nyugdíjas lettem, de a Metal Lady soha nem lesz néni: tovább kell pörögnöm, az elmúlt időszak történései miatt. Nincs is a kényelmes, láblógatós, jól megérdemelt pihenés a végigdolgozott évtizedek után. Nemrégiben elkezdtem dolgozni a Buda Környéki Televíziónál mint riporter. Ez olyan feladat, amely folyamatosan mozgásban tart; eseményekre járunk, ahonnan tudósítok, és interjúkat készítek

– kezdte a fitneszszakértő, aki az elmúlt évtizedek médiaszereplései során beleláthatott, miként zajlanak az ilyen folyamatok, így könnyen beleszokott az új feladatkörbe.

Magyarország első fitneszladyje mögött nehéz évek állnak, melyekben kilakoltatás, átláthatatlan ingatlanügyek, bírósági tárgyalások voltak. A könyvírás gondolata is foglalkoztatja: még 2005-ben jelent meg A megújulás titkai című kötete, amit kibővítve az azóta szerzett tapasztalataival újra kiadna.

„Sokan kérik, hogy írjam meg a »rémregényemet« – utalva ezzel a kálváriájára, amelynek során két ingatlanát, köztük a szépségstúdióját is elvették a végrehajtók. – Nem áll távol tőlem a gondolat, lenne is mit mesélnem, de szeretném, ha a könyv boldog befejezést kaphatna. A jelek szerint erre most nagyobb az esély, mint valaha, mert arról a végrehajtóról, aki az én ügyemben is eljárt, kiderült a bíróságon, hogy pénzért vette a jogkörét, tehát könnyen lehet, hogy az intézkedései joghatály nélküliek. Még nincs lezárva az ügy, csak elsőfokú végzés van, de abban bízom, hogy talán az ingatlanjaimat is visszakaphatom, de kártérítést mindenképpen kapok majd. Ha ez így lesz, akkor happy end lesz a könyvem vége. Bízom a legjobbakban, úgy érzem, az elmúlt évek pokla után 2023-ban eljött az én időm; eddig csak jó dolgok történtek velem, és remélem, ez így is marad” – fogalmazott a Blikknek az egykori modell.