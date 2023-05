Egy brit férfi több ezer fontot költött arra, hogy a sivár hátsó kertjét hihetetlen japánkertté alakítsa át, ami most megnyitott a nagyközönség előtt. Az 55 éves kétgyermekes apuka, Martin Fitton még 2009-ben kezdte el a hatalmas projektet, és nemrég egy teaházzal és egy szerzetes meditációs zen kerttel bővítette ki. Bonsai fáit is rendbe tette, és több japán látogató is azt mondta neki, hogy rendkívül autentikusra sikerült, ami már-már egyfajta otthonérzetet ad nekik. Martin hétközben a Bristolban, Brislington Village-ben található kertjén dolgozik, mivel hétvégi műszakokat vállal tehergépkocsi vezetőként.

Csodás kertjét, alább tekintheti meg: