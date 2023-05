Fotó: instagram

Bemutatjuk az internet ügyeletes sztárkutyáját, aki azután lopta be magát emberek millióinak szívébe, hogy félbeszakított egy focimeccset Chilében. A golden retriver, mintha csak a futtatóban járna, valahogy berontott a sportpályára, és a mérkőzés közben vidáman lecsapott a labdára – nem is nagyon akart elereszteni többet a szerzeményét, hiába próbálkozott több játékos is kivenni azt a szájából. Végül aztán egyikőjüknek sikerült felemelnie az ebet, aki végig a közönséget bámulva, egy meglehetősen abszurd jelenet során lett kicipelve a helyszínről.

Bár a sportolók gyorsan új ladbát kaptak, a pórul járt kutya a manőver közben kiejtette a szájából játékát, így végül neki szuvenír nélkül kellett elhagynia a pályát. Remélhetőleg a tapsvihar, amit frissen szerzett rajongóitól kapott, kicsit kárpótolta azért őt.