Megjárta már Balit, New Yorkot és Dubajt is.

Egy fiatal ausztrál nő, Sam Parks különös utazási szokásairól mesélt egy friss podcastműsorban.

Az OnlyFans-modell állítása szerint megjárta már többek közt Los Angelest, New Yorkot, Dubajt, de Thaiföldöt és Balit is, mégsem fizetett eddig soha tengerentúli repülőjáratért, csak és kizárólag ingyen utazott,

mert annyira szép.

Bizony, Parks „gazdagoktól kapott” ingyenjegyekkel járta be a világot, mint mondta, ez is csak azt bizonyítja, hogy a pretty privilege, azaz a szépség privilégiuma valóban létezik. Szavaival egyetértett egyik barátnője is, ő szintén a műsorban vallott arról, hogy külső adottságainak hála kapott már meg olyan állást is, amelyhez egyébként nem volt elég képzett.

(via 24.hu)