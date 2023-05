Nem lehet tudni, mi történt a fiatal színésszel.

Az új Galaxis őrzői-film 30 éves színészét mankókra támaszkodva látták járni, miközben a George Club zárt körű rendezvényére tartott a kedd esti órákban Londonban.

A hónap elején Will Poulter már egyszer használt járóbotot, hogy könnyebben tudjon közlekedni a színpadon, miközben a Marvel sajtóeseményén vett részt New Yorkban. Néhány héttel később két mankót használt, a bal lábán pedig jól láthatóan egy rögzítőcsizma van. Mivel nem nyilatkozott a sérüléséről, így egyelőre nem tudni, mi történt vele. A partin belül már viszont mankók nélkül pózolt a fotózáshoz, tehát vélhetően nem akkora a baj, hiszen képes volt egyedül is megállni.