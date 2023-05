Három hete született meg a kicsi.

Ahogy arról az Index is beszámolt, május elején jött világra Szőcs Renáta énekesnő első gyermeke, Amélia. A Star Academy győztese kissé túlhordta a babát, emiatt sokan aggódtak is érte, most azonban friss Instagram-bejegyzésében mindenkit megnyugtatott, ő és kislánya is remekül vannak.

Biztos vagyok benne, hogy a gyereknevelés teli van hullámvasúttal, de többet ad mint bármi más! Tudom, hogy sok kihívásba ütközik minden szülő, de erősek vagyunk! Én is a szépet akarom viszontlátni, a többi megerősít. A férfiaknak meg azt üzenem, hogy legyenek ott a párjuk mellett, mert lelkileg nagyon nagy szükségük van rá!

– fogalmazott Szőcs, posztjához pedig két tündéri képet is csatolt: