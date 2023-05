Fotó: YouTube

Megkaptuk a nyáron mozikba érkező Flash: A Villám végső előzetesét, amelyben többek között a Michael Keaton-féle Batman is felbukkan majd. A 71 éves színész '92-ben bújt utoljára a denevérjelmezbe, azonban most visszatér, hogy segítsen a multiverzummal és idősíkokkal babráló Barry Allenen (Ezra Miller), aki édesanyja miatt nyúlt bele a múltba, ami beláthatatlan következményekkel jár.

A mozifilmmel a DC-univerzum egy fontos fejezete is lezáródik, ami mellesleg kisebb csoda, hogy elkészülhetett, hiszen a főszerepet játszó Ezra Miller az utóbbi időben botrányt botrányra halmozott. A 30 éves színészt a tavalyi év első felében többször is letartóztatták Hawaii-n, márciusban rendbontás és zaklatás vádjával, áprilisban pedig másodfokú testi sértésért, amikor székkel dobott meg egy fiatal nőt.

Miller ámokfutását már követni is nehéz volt egy idő után: az egyébként is hányatatott sorsú filmet sokáig úgy tűnt, hogy a Warner Bros. végleg elkaszálja, vagy kirúgja Ezra Millert stúdió számára a vállalhatatlan viselkedése miatt. Miután viszont a színész nyilvánosan is elnézést kért a viselkedése miatt, a fejesek zöld utat adtak a projektnek.

A június 15-én mozikba kerülő szuperhősfilm egyébként rendkívül ígéretesnek tűnik, melynek utolsó előzetesét alább tekintheti meg: