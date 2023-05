2008-ban robbant be a köztudatba Geronazzo Mária, akinek a neve hallatán a legtöbb embernek a celeb gyakorlatilag nemzetközi hírnevet begyűjtő szája ugrik be. A Fókusz a plasztikai beavatkozások, ajakfeltöltések kapcsán készített most riportot, a műsorban Geronazzo saját tapasztalatait is felidézte:

Az a probléma, hogy az ember egyszer elkezdi, és valahol egy idő után én magam már azért nem láttam, hogy mennyire vastag.

A szakember szerint Geronazzo helyzete nem egyedi, valóban könnyű túlzásba esni a szépészeti beavatkozásokkal.

„Mindig vártam egy hónapot, megnéztem, utána eldöntöttem, hogy na még egy kicsit, na még egy kicsit, és aztán ekkora lett. De végül is, valahol én mindig is úgy gondoltam, hogy a külsőt vegyük úgy, mint akár egy szobrászati alkotást” – mesélte a celeb.