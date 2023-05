A DJ azt is elárulta, hogy adta le hat héttel a szülés után a felszedett kilók nagyját.

Hat hete, április elején született meg Kustánczi Lia első gyermeke, aki a Benett nevet kapta. A kisfiú már most barátkozik édesanyja hírnevével, aki egy sajtóeseményre vitte magával a másfél hónapos csecsemőt. Ott faggatta az anyaságról és tapasztalatairól a Bors a kismamát, aki elárulta, imád otthon lenni fiával, tekintetében és mosolyában pedig egészen el tud veszni.

„Ez egy teljesen új élethelyzet! Szerintem a világ legcsodálatosabb dolga anyukának lenni.

Nem mondom, hogy nincsenek mélypontok, az éjszakák elég kemények tudnak lenni és tapasztalatlan még az ember.

Épp ezért előfordulnak olyan elbizonytalanító pillanatok, amikor felteszem magamnak a kérdést, hogy én képes vagyok-e erre, túl fogom-e élni, de ahogy telik az idő és egyre gyakorlottabb lesz az anyuka, a kétségek is köddé válnak” – magyarázta Kustánczi, kétségei mellett pedig a várandósság alatt felszedett plusz kilók nagyja is a múlté már. A lemezlovas bevallotta, összesen 25 kilóval gyarapodott, míg fiát hordta a szíve alatt, ami aggasztotta is kissé – ám úgy tűnik, feleslegesen.

„A pocakomon van még öt kiló plusz, de sokat segített az, hogy a szülés után egyből megváltozott az, hogy milyen ételeket kívánok. Amíg várandós voltam, nagyon kívántam az édes ételeket, úgy, hogy én nem vagyok édesszájú. Most inkább zöldségek állnak a központban, a halak, a fehér hús és ettől nagyon gyorsan tud változni a testsúly, ha valaki tényleg odafigyel” – árulta el titkát a büszke anyuka.