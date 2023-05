A német fővárosba utazik az énekesnő.

Tóth Andi a minap Instagram-történetében jelentkezett be a repülőtérről, ahol arról számolt be, hogy éppen külföldre utazik egy munka felkérés kapcsán. – vette észre a Bors.

Az énekesnő ezúttal nem fellépni készül, ugyanis március elején jelentette be, hogy végleg felhagy énekesi karrierjével. Mint azt korábban kifejtette, úgy érzi, nem találja meg a hangját dalaiban, és zavarja, hogy sosem azokról szólnak a hírek, hanem mindig csak a magánéletéről. Most egy ruhakollekciót fog bemutatni Berlinbe, és azt is elmondta, hogy ez számára igen megtisztelő, mert szerte Európából csak néhány lányt választottak be. Ezt követően egy partin is részt vesz, de utána már rögtön jön is haza, mert rettentően hiányzik neki a szeretett kutyája, Bailey.

Tökre megtisztelő, mert egész Európából hat-hét lányt választottak, és este pedig lesz egy rendezvény/buli

– mondta az énekesnő a reptérről jelentkezve.