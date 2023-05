Szokatlan szlogennel és az Aqua legendás dalának új verziójával futott be a hosszú trailer.

Fotó: youtube

A 21. században kisebb csodának beillő dolgot művelt Greta Gerwig és csapata – legforgatott egy sztárokkal teletűzdelt, meglehetősen nagy volumenű filmet, majd annak közel két évig teljesen titokba tartotta a tartalmát. Amióta csak tudjuk, hogy érkezik a Barbie-film, egy emberként találgatott mindenki, miről is szól majd. Konkrét válaszokat azonban eddig nem kaptunk, a szereplők és a stábtagok is lakatot tettek szájukra a történettel kapcsolatban. A Barbie friss, közel 3 perc hosszú előzetesében azonban lehull végre a lepel:

A trailer első snittjei alapján a Margot Robbie-féle Barbie mesés élete hirtelen "elromlik", és olyan dolgok kezdenek történni vele, amelyek csak igazi emberekkel szoktak: nem tud többé az emeletek közt lebegni, zuhanyvize hideggé válik, sarka leér a földre, és még a halál gondolata is foglalkoztatni kezdi. Felkeresi hát a Kate McKinnon által játszott kissé viseletes, ám annál bölcsebb Barbie-t, hogy megtudja, miként kaphatja vissza régi életét, amelyhez egy út vezet – igen, el kell hagynia Barbie Landet, és a valódi világban kell szerencsét próbálnia. Az úton elkíséri őt Ken is, duójuk pedig kórházban, börtönben, iskolában de még a játékokat gyártó cég vezetőségénél is megfordul. Beszédes a film szlogenje is:

Ha utálod Barbiet, ez a film neked szól.

A trailerben Dua Lipa tegnap debütált friss számába, Cass Elliot örökzöld slágerébe, valamint az Aqua – Barbie girljének felújított verziójába is belehallgathatunk, a látottak alapján pedig mindössze annyit mondhatunk: csak győzzük kivárni a július 20.-át!