A mulatóssztár nem akármilyen öltözéket viselt a különleges szertartás alatt.

Megkeresztelkedett, és a házasságát is megerősítette Grófo-Kozák László, azaz Kis Grófo. Az énekes, aki néhány hónappal ezelőtt tért meg, az Instagram-oldalán mesélt élményeiről követőinek. Többeknek az is szemet szúrt, hogy a mulatóssztár egy Emporio Armani strandpapucsot húzott a keresztelkedéshez használt fehér tunikához.

Elég sok minden történt velem az elmúlt 2 hétben, ami nagyon jól esett, viszont a mai nap több szempontból is boldog nap a számunkra a feleségemmel. Megtérő ima után egy kis idővel eldöntöttük a feleségemmel, hogy vízkeresztség által is újjászületünk, ami a mai nap meg is történt Németh Sándor Úr (lelkész) segítségével! Az Úr előtt is megerősítettük a házasságunkat a feleségemmel. Nagyon boldog ember vagyok a családommal