A színésznő nem titkolja tovább, hogy az egyik fiatal kollégájával alkot egy párt.

Úgy tűnik, valóra vált a Korhatáros szerelem című filmsorozat romantikus története, annak egyik főszereplője, Kovács Patrícia ugyanis éppen egy nála 15 évvel fiatalabb férfiba szeretett bele. A színésznő ifjú kollégájával, Medveczky Balázzsal alkot egy párt, kapcsolatukat pedig már a rajongók elől sem titkolják.

Legutóbb az ejtőernyős ugrásukról osztottak meg egy videót az Instagramon: 4300 méter magasról vetették ki magukat.

„A szakmában már nyílt titok, hogy hónapok óta együtt vannak. Balázsnak korábban volt barátnője, de a munka és a közös érdeklődési kör révén egyre közelebb kerültek egymáshoz Patríciával. Nem titkolóznak, hiszen mindketten független emberként mentek bele ebbe a kapcsolatba, de nem is reklámozzák” – súgta meg a Blikknek egy, a színészvilágban jártas bennfentes.

Mint ismert, Kovács egy időben szívesen nyilatkozott a magánéletéről: évekig együtt élt Anger Zsolttal, Gusztos Péter egykori SZDSZ-es politikustól pedig egy lánya is született: Hanna Lujza most 10 éves. Válásukat 2017-ben jelentették be, ám ma is jó kapcsolatot ápolnak egymással. Kovács és Medveczky útjai 2022-ben keresztezték egymást, amikor a színész a Szegedi Nemzeti Színháztól visszatért a Vígszínházba. A Dzsungel könyve című darabban együtt is szerepelnek.