Mint arról mi is beszámoltunk, két héttel ezelőtt világra jött Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M harmadik, egyben első közös gyermeke, Amara. Az egykori szépségkirálynő láthatóan a terhességét is remekül viselte, olyannyira, hogy még a szülés előtt is egy elképesztő táncot lejtettek férjével a kórteremben. A modell később elárulta, azért volt ez nagy felhőtlenség a szülőszobában, mert a mostani terhességénél már nem volt benne akkora félsz, mint az előző kettőnél. Kulcsár Edina pedig most egy újabb képet osztott meg kislányáról Instagramján, melyhez szívhez szóló sorokat írt.

A mindent elsöprő szerelmünk gyümölcse! 16 hónapja alkotunk egy párt G.w.M-mel. Ebből 9 hónapig várandós voltam. 5 hónapja kérte meg a kezem, és 3 hónapja, hogy feleségül vett. 1 hónapja van egy csodálatos kutyusunk, 2 hete pedig megszületett a kislányunk, akiért teljesen oda meg vissza vagyunk! Elég intenzív időszak áll mögöttünk, ami egy kicsit sem volt zökkenőmentes, még kívülről sem, nemhogy nekünk, de minden nehézséget megért

– kezdte a modell, majd kitért arra is, milyen nehéz időszak áll mögöttük.

A boldogságot nem mindig adják ezüsttálcán. Bizony, ezért is kőkeményen meg kell küzdeni, ahogy az életben mindenért, ráadásul soha nem lehet hátradőlni. Ha szeretjük mindazt, amink van, akkor hálásnak kell lennünk, és tenni is kell azért, hogy a boldogságunk fenntartsuk!

