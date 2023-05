A képeken Michael Wallhead látható, amint a rekordokat döntögető kerekes kukájában ül. A merész fiatal mérnök úgy véli, hogy megdöntötte az addig felálított sebességrekordot, miután elérte az elképesztő 88 kilométer/órás sebességet egy szimpla gurulós kukában. A 31 éves Michael Wallhead a nyaktörő gyorsaságot egy átalakított hétköznapi kukában érte el, amelyre mintegy 300 ezer forintnak megfelelő összeget költött. Miután két hossznyi gyorsulás után közel 88 kilométer/órás átlagsebességet ért el, megdöntötte a korábbi 72 kilométer/órás világrekordot, amelyet addig Andy Jennings tartott. Michael most a Guinness World Records megerősítésére vár, bár azt mondja, úgy érzi, hogy motorizált kukája még gyorsabb is sebességre is képes lenne egy kis fejlesztéssel.

8 Galéria: Michael Wallhead a világ leggyorsabb kukájában Fotó: Courtesy of Naomi Shaw / SWNS / Northfoto