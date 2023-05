A Mátrix és a John Wick-filmek sztárja a színészkedés mellett nagyszerűen zenél is.

Hollywood egyik legismertebb és legkedveltebb sztárja a színészi karriere mellett a rockzenébe is belekóstolt a kilencvenes években. Dogstar nevű zenekarával anno körbeturnézták a világot, sőt, még két lemezt is kiadtak, amiben Reeves basszusgitárosként csapott a húrok közé – méghozzá nem is akárhogyan.

A banda 1991-es megalakulásukat követően tíz aktív esztendőt zenéltek, majd a csapat szögre akasztotta a hangszereket, de most mégis összeállnak, és már a harmadik, visszatérő lemezükön dolgoznak. A formáció viszont több mint húsz év után ismét fellépett, méghozzá az idei BottleRock Napa Valley fesztiválon, amely visszatérésről felvétel is készült: