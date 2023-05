A rajongók többet is meg akartak tudni a mutatós darabról, amiről kiderült, hogy olcsó másolat.

Fotó: YouTube/Frizbi TV

Kozso nemrég Hajdú Péter Frizbi TV nevű YouTube-csatornájának műsorában vendégeskedett, ahol tőle megszokott módon ezúttal is rendkívül igényes viseletben jelent meg. Öltözködési stílusa teljes mértékben tükrözte az énekes egyedi ízlésvilágát, karórája pedig külön szembetűnő volt a szereplése során. Úgy tűnt, hogy Kozso az alkalomra egy szép és látszólag igen drága darabot választott, rajongói pedig többet is meg szerettek volna tudni a mutatós darabról, amihez egy TikTok-videós szakértő véleményét kérték ki. A Beszéljünk órákról nevű oldal tulajdonosa meg is nézte az említett órát, és egy kis utánajárás után megállapította, hogy hamisítvány – szúrta ki a Ripost.

Mint kiderült, Kozsónak még csak nem is kellett volna mélyen a zsebébe nyúlnia, ha szeretett volna egy eredeti Bvlgari karórát, hiszen az a típus, aminek a másolatát viselte, nagyjából 350 ezer forintért bárki számára elérhető. Természetesen azzal, hogy valaki egy olcsó utánzatot visel a csuklóján, önmagában nem lenne gond, de ugyanitt azt is elárulta az előadó, hogy súlyos milliókat keres csak a különleges festményeivel.