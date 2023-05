A dologról egyik kollégája rántotta most le a leplet.

Ryan Gosling egyik érdekes szokására derült most fény barátja, John Stamos színész által. A férfi korábban rosszul érezte magát, amiért felnőttként is élvezettel járt a Disney-parkokba, egy vacsora során azonban megismerkedett a Szárnyas fejvadász sztárjával, akiről kiderült, hasonló cipőben jár. Gosling ráadásul bevallotta neki, nem csak gyakran megy Disneylandbe, de néha még családja vagy barátai nélkül, egyedül is nyakába veszi a parkot: felteszi a fejhallgatóját és sorra járja a különböző játékokat.

A dolog azért is különös, mert Gosling sok más hollywoodi sztárhoz hasonlóan a Disney-csatornánál, egészen pontosan a The Mickey Mouse Club című műsornál kezdte a karrierjét, így teljesen érthető lenne, ha pont emiatt ódzkodna a stúdiótól – ezek szerint azonban épp az ellenkezője történt vele.

(via RTL)