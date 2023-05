A focista kedvesét már a barátai is a házassággal ugratják.

Cristiano Ronaldo 2016 óta alkot egy párt kedvesével, Georgina Rodriguezzel, akivel már két közös gyermekük is született: a most egyéves Bella Esmeralda, valamint az ötéves Alana Martina, a focista azonban ennek ellenére sem húzott még gyűrűt párja ujjára.

Pontosabban húzott, hiszen Rodriguez nemzetközi szinten is elismerésre méltó ékszergyűjteménnyel rendelkezik, szerelmének hála, de eljegyzési gyűrűt, azt még valóban nem kapott még tőle. Most Cannes-ban faggatták a házasságról és Ronaldóval közös terveikről a kétgyermekes édesanyát, aki a riporter kérdésére elárulta, már a barátai is a házassággal ugratják.

„Ez nem rajtam múlik. Őszintén szólva nem hiszem, hogy a helyzetünk drasztikusan megváltozna, mert így is érzem, hogy igazán szeretnek. Cristianóval együtt ez a legfontosabb. Csodálatos gyerekeink vannak, szeretetet kapok tőlük mindennap” – mesélte Rodriguez, akinek azért nem kell teljesen elengednie a témát, hiszen ha hihetünk párja nemrég adott nyilatkozatának, akkor valamikor biztos egybekelnek majd – de hogy egy év, egy hónap vagy talán egy évtized múlva, azt még nem tudja.

(via Bors)