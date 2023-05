A színésznő úgy gondolja, hogy azért, mert nő, még nem kötelező anyává válnia.

Oroszlán Szonja Rónai Egon Húzós című műsorában vendégeskedett, ahol őszintén vallott arról, hogy sokáig csak azért akart anya lenni, mert meg akart felelni a társadalom elvárásainak.

Őszintén szólva, soha nem akartam gyereket, ezért nem is volt nehéz lemondani az anyaságról. Hiszen csapongó életet élek, mindig megyek valahova, és szűnhetetlen bennem a szorongató vágy, hogy megtartsam a szabadságomat. Ebbe az életformába nem fért bele a gyerek

– mondta a színésznő, akinek sok időbe telt, mire beismerte maga előtt, hogy nem, vágyik az anyaságra. Kezdetben sokáig meg akart felelni a társadalmi elvárásoknak, de mostanra már nyíltan és őszintén tud beszélni a döntéséről.

Rá kellett jönnöm arra, hogy a gyerekvállalás egyszerűen nem nekem való, és nem is szeretném. Nagyon megnyugtató volt, amikor ezt bevallottam magamnak, onnantól kezdve többet nem is görcsöltem rajta. Könnyedén beszélek erről a témáról másoknak is, és mindig elmondom, hogy ez az én döntésem. Azért mert nő vagyok nem kötelező anyává válnom.