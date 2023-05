Nem riad vissza a kétkezi munkától.

Egy ideje már a bútorrestaurálásban is örömét leli Marsi Anikó, felújított munkáinak pedig csodájára járnak az emberek. A Tények műsorvezetőnője már azzal is sokakat meglepett, amikor tavaly bejelentette: lakásfelújítással szeretne foglalkozni, de nem a megszokott módon. Mint mondta, nincs ellenére a kétkezi munka, és újrahasznosítható, mások által már kidobott anyagokat használna, de a parkettázást és a burkolást is bevállalná.

„Néha magamra nézek, és azt gondolom: az Úristen engem férfinak teremtett, csak félúton meggondolta magát. Azt gondolom egyébként, hogy

a mai emancipált világban már teljesen felborult, hogy mi női és mi férfi munka. Szerintem például varrni pont olyan bonyolult, mint kivakolni egy házat. Gondolkodni kell hozzájuk, de mindkét nem képes mindkettőre.

Persze, ha nagyon kemény fizikai kihívásról van szó, mondjuk egy hatalmas szekrényt becipelni, akkor örülök, hogy nő vagyok és hátraléphetek, és hagyhatom, hogy a nagy fiaim és a párom, Gábor intézkedjen. A párkapcsolatunkban sem tartjuk magunkat az ősi hagyományhoz, hogy a férfi elmegy vadászni, a nő pedig otthon megfőzi a zsákmányt. Gábor például utál mosogatni, de nem azért, mert férfiként úgy érzi, hogy neki azt nem kell. Egyszerűen nem szereti, így azt én végzem. Én pedig a portörlést utálom, a vasalást pedig még annál is jobban! Úgyhogy ezeket meg Gábor intézni” – fogalmazott a Borsnak Marsi, aki egy csupán nőkből álló lakásfelújító csapatot szeretne verbuválni. Női villanyszerelőt és kőművest már talált.

