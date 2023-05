Nehéz elhinni, hogy ugyanaz az ember szerepel a képeken, pedig de.

Fotó: tiktok

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a TikTokon az átváltozós, stílusváltásos videók, így nem meglepő módon egy @marissa.jeanelle nevű felhasználó posztja is hatalmasat ment a portálon. A nő még tinédzserként ismerkedett meg későbbi férjével, akitől gyerekei is születtek, kapcsolatuk alatt azonban a hölgy szépen lassan elvesztette a saját személyiségét.

Mikor a házasságuk nemrég véget ért, a 29 éves nő először nagyon elveszve érezte magát partnere nélkül, majd (akárcsak egy közepes minőségi hollywoodi romkomban), az önmegtalálás útjára lépett. A filmes klisékkel ellentétben azonban Marissa valóban hatalmasat változott, nem csak belül, de kívül is: rájött, hogy akár ki is hangsúlyozhatja korábban elfojtott rock-rajongását, majd nem csak frizurájától, de visszafogott ruhatárától is megvált, hogy végre úgy öltözködhessen, ahogy neki jól esik, nem pedig ahogy azt elvárnák. Az eredményeket látva nehéz elhinni, hogy ugyanaz a nő szerepel a korábbi és a friss fotókon, már csak azért is, mert napjaink Marissája akár a lánya is lehetne saját maga 5-6 évvel ezelőtti verziójának.

(via 24.hu)