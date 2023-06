Nem adta könnyen magát Kim Cattrall, de végül rávették a szereplésre.

Együtt örül most megannyi Szex és New York-rajongó, jó hírek érkeztek ugyanis a Variety háza tájáról: újra összeáll a sorozat eredeti négyese az És egyszer csak második évadában, visszatért a Samantha Jonest alakító Kim Cattrall. Nem szabad azonban hosszú epizódszerepekre számítani, a színésznő csak egy nagyon rövid cameót vállalt el, állítólag, a szezon utolsó részében.

Ettől függetlenül nagyon meg kellett szenvednie a szériát gyártó HBO-nak Catrallért, aki, mint ismert, már a Szex és New York-filmek forgatása alatt is rossz viszonyban állt kolléganőivel, főleg Sarah Jessica Parkerrel. Emiatt nem is vállalta főszereplő társai közül egyedüliként az új sorozatban való visszatértést, most azonban a streamingplatform ügyvezető igazgatójának személyes kérésére belement egy jelenetbe.

A történet szerint Londonba költözött Jonest az értesülések szerint egy telefonbeszélgetés közben láthatjuk majd, így a színésznőnek sem a kollégáival, sem a producer Michael Patrick Kinggel nem kellett személyesen találkoznia.