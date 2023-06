Fotó: FG/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Brian May közösségi oldalán jelentette be a rajongóknak az örömteli hírt, miszerint néhai zenésztársa, Freddie Mercury egy teljesen új szobrot fog kapni a Buckingham-palota közelében található London Coliseum színháznál. A Queen együttes legendás gitárosát III. Károly király még trónra lépése előtt, márciusban részesítette hatalmas elismerésben, amikor lovaggá ütötte. A brit zenei élet meghatározó alakja viszont továbbra is őrzi az együttes egykori frontemberének emlékét.

Vadonatúj Freddie-szobor érkezik a londoni Coliseum színházba, amely már készen áll a jövő heti nagyszabású megnyitóra

– írta izgatottan May az Instagramján, amihez egy képet is megosztott a szoborról, amint azt éppen egy teherautóba helyezik be.