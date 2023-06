Remek formában van az egykori szépségkirálynő!

Fotó: instagram



Valóban csak irigykedni lehet Polgár Kriszta fizikumára, aki a minap Instagram-oldalán osztott meg egy fotót kidolgozott izmairól – köztük kockás hasáról. A jóideje Amerikában élő, háromgyermekes édesanya a bejegyzés mellé írt szöveg szerint sokat gondolkodott azon, hogy megossza-e követőivel a képet, végül aztán a posztolás mellett voksolt.

„Aztán úgy döntöttem, hogy ha egyetlen embert is motiválok vele a mozgásra vagy egészséges életmódra (nem feltétlenül diétára) akkor megéri elviselni a ‘túl sok’ vagy ‘olyan vagy mint egy férfi’ hozzászólásokat is. Amiket szintén elfogadok de csak akkor, ha a szívedre teszed a kezed és nem csak a saját lelked megnyugtatására írod a kanapéról” – fogalmazott Polgár, hozzátéve: ő csak saját magának szeretne megfelelni, munkája gyümölcsét viszont szereti viszontlátni akár a tükörben is.