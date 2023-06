Az új számítógépes billentyűzet visszahozza a régimódi írógép érzését. A The Fineday vezeték nélküli billentyűzete asztali géppel, laptoppal, táblagéppel és okostelefonnal is működik, és kattogó hangot ad a billentyűknek. A teljesen alumíniumból készült eszköz vezetékesen és Bluetooth 5.0-n keresztül vezeték nélkül is párosítható Windows- vagy Mac-alapú számítógéphez, illetve iOS- vagy Android-rendszerű eszközökhöz.

A mobileszközök ráadásul a billentyűzet egy nyílásába helyezhetők, amely ott ül, ahol egy írógépen a papírnak lenne a helye. A fő test és a billentyűzetfelületek kiváló minőségű alumíniumból készültek, és a karaktereket belegravírozták. Minden egyes billentyű LED-háttérvilágítással rendelkezik, a bal és jobb oldali gombok pedig egy-egy valódi írógép tekercsét utánozzák.