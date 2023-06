Próbálják megmenteni kapcsolatukat.

A válás szélére sodródott Natalie Portman és férje, Benjamin Millepied. A Page Six úgy értesült, a házaspár kapcsolata azért került válságba, mert a táncos többször is megcsalta a színésznőt, sőt a lap azt is tudni véli, kivel. Állítólag egy 25 éves francia klímaaktivistával, Camille Étienne-nel szűrte össze a levet Millepied, aki most gőzerővel dolgozik azon, hogy felesége megbocsátson neki.

Az informátorok szerint Portman elég maga alatt van a történtek óta, és főleg két gyermekével foglalkozik. Ahogy azt a lap megemlíti, a pár már egyszer majdnem szakított 2016-ban, de akkor átlendültek a nehézségeken, azt viszont egyelőre nem tudni, most mennyire lesz lágy a szíve a filmsztárnak.