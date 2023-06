Kiderült, milyen a viszony az RTL két műsorvezetője között.

Magánéletéről és munkájáról is mesélt Istenes Bence, akit a nézők a hamarosan induló The Voice házigazdájaként is láthatnak majd. A tévés hosszú idő után tér vissza az élő adásokhoz: utoljára az X-Faktort vezette, amelyet az előző két évadban már Miller Dáviddal láthattak a nézők. A Story magazin most kiderítette, van-e ellenérzés, rivalizálás a két férfi között.

„Nincs. Nagyon bírom Dávidot. Csak olyanokkal viccelek, akiket szeretek, én ezt humornak tekintem. Annak idején ugyanígy ment az összehasonlítás ­Sebestyén Balázzsal, állandóan vele mértek össze. Most Dávidot hasonlítgatják hozzám. De én se veszem magamra, ha rajtam humorizálnak. 13 éve vagyok az RTL-nél, és persze volt olyan, amikor elsőre csalódott voltam, hogy egy feladatot nem én kaptam meg, de idővel mindig rájöttem, hogy nem is lett volna nekem való” – idézte a Blikk Istenes szavait, aki szeretne egyre több időt tölteni párjával és közös gyermekeikkel.

„Sokat dolgozom, de jó vagyok logisztikában, és hatékony tudok lenni, így minden működik. Egy dolog azonban biztos: a családomtól nem fogok időt elvenni!”